Определено место встречи "Зенита" и "Динамо" в Петербурге

Такое решение было принято из-за того, что матч пройдёт при пустых трибунах.

Матч с минским "Динамо" состоится на стадионе "Петровский", сообщает пресс-служба "Зенита".

Такое решение было принято из-за того, что матч пройдёт при пустых трибунах. Напомним, ранее УЕФА наказал петербургский футбольный клуб из-за поведения российских фанатов.

В четверг, 9 августа, "Зенит" сыграет с "Динамо" в Минске в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная встреча пройдет как раз и на стадионе "Петровский" 16 августа.

Ранее Piter.TV писал о том, что Артем Дзюба не полетит на матч в Минск вместе с "Зенитом".

Фото: fc-zenit.ru