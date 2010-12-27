Артем Дзюба не прилетел с "Зенитом" на матч Лиги Европы

В столице Республики Беларусь сине-бело-голубые сыграют с "Динамо" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Нападающий Артем Дзюба пропустит матч "Зенита" с минским "Динамо", сообщает издание "Бомбардир".

Петербургский футбольный клуб прилетел в Минск. В столице Республики Беларусь сине-бело-голубые сыграют с "Динамо" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. В числе делегации, прилетевшей в Минск, отсутствовал нападающий Артем Дзюба. По информации Sport24, главный тренер команды, Сергей Семак, предоставил 29-летнему футболисту отдых.

Напомним, в конце июня Артем Дзюба вернулся в команду из полугодовой аренды в тульском "Арсенале". В этом сезоне на чемпионате России игрок забил один гол в двух встречах. В пяти матчах сборной России на ЧМ-2018 Дзюба забил два гола.

Фото: Артем Дзюба / ВК.