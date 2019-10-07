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Определены самые продаваемые интернет-товары в России

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Чаще всего покупатели интересуются электроникой.

В 2019 году россияне чаще всего покупали в интернете бытовую технику и электронику. Об этом сообщило агентство "Такском". Средний чек покупки за год составил 8,4 тысячи рублей. Наибольший интерес у потребителей вызывали смартфоны и планшеты.

На втором месте рейтинга оказалась одежда, обувь и аксессуары.Средний чек покупок составил 4,3 тысячи рублей. В список самых востребованных интернет-покупок попала косметика, продукты питания, товары для дома и ремонта, покупка автозапчастей.

В общей сложности эксперты проанализировали более 15 млн кассовых чеков. За год рост онлайн продаж составил пять процентов от сделок. Средний чек составил 5,1 тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Россию везут смартфон-планшет Samsung Galaxy Fold.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CBC News, Kelsey Simone_1

Теги: интернет-товары, опрос
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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