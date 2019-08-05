В течение года россияне чаще всего летали в Петербург и Москву

Эксперты анализировали, куда чаще всего россияне покупали билеты в течение года.

Аналитики агентства Aviasales рассказали, куда чаще всего летают россияне. Об этом сообщило РИА Новости.

Эксперты анализировали, куда чаще всего россияне покупали билеты в течение года. Чаще всего граждане России летали в Москву, Петербург, Сочи, Крым, Минеральные Воды и Краснодар. Но в Крым, Сочи и Краснодар на 27% чаще летали женщины, мужчины же чаще (на 16%) посещали Петербург, столицу России и Минеральные Воды.

Специалисты также выявили "женские" и "мужские" маршруты. Женщины на 20% чаще мужчин были в Париже, Барселоне, Тель-Авиве, Стамбуле. Мужчины на 28% чаще посещали Прагу, Бангкок, Берлин и Прагу.

Также россияне рассказали, сколько денег тратят на еду во время отдыха за границей.

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