Эксперты назвали города с самым высоким ростом зарплат

В Санкт-Петербурге во II квартале 2019 года, в среднем, люди зарабатывали 47,4 тысяч рублей.

Средняя зарплата в России по итогам II квартала составила 37 тыс. рублей. Это на 6% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Avito.

Рост зарплат был отмечен в 23 городах России, наибольший рост в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и Тюмени (10,2%). При этом Москва занимает первое место по средней заработной плате (57,9 тысяч рублей), а Барнаул (29,9 тыс.) входит в число городов с самими низкими зарплатами.

На нижних ступеньках рейтинга оказались Ульяновск (29,4 тыс.), Волгоград (29,3 тыс.) и Тольятти (29,2 тыс.). Высокие зарплаты в Санкт-Петербурге (47,4 тыс.) и Екатеринбурге (39,3 тыс.).

Самые большие деньги можно заработать в сфере строительства. Однако, самыми востребованными во II квартале текущего года оказались продавцы, перевозчики и работники автобизнеса.

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