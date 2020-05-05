Определены два сценария роста безработицы в России

Своим прогнозом с "Российской газетой" поделился профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Стало известно, по каким сценариям может сложиться ситуация с уровнем безработицы в России на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов заявил, что существуют позитивный и негативный варианты.

В первом случае к концу года число безработных увеличится на 1,5 млн человек – до 5 млн, 7,3%. В худшем случае безработными могут остаться 7 млн человек, с уровнем 10,5%. Как предполагает эксперт, первый сценарий получится достигнуть за счет большой занятости в бюджетном секторе и практики предприятий сокращать расходы на оплату труда и персонал и предоставлять административные отпуска вместо увольнений.

Ранее учителя из Петербурга рассказали, как изменился их рабочий день на "удаленке". С вопросами об отношении к онлайн-образованию, серьезности школьников и подходами к обучению Piter.tv обратился к представителям трех городских школ.