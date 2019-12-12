Специалисты определили опасность просмотра порно для работающих на удаленке

Специалисты провели опрос среди работников, которые перешли на удаленную работу.

Сотрудники компаний, перешедшие на удаленную работу из-за распространения коронавируса, подвергают себя опасности, если используют одно и то же устройство для профессиональных и личных целей. Об этом сообщили эксперты "Лаборатории Касперского".

Специалисты провели опрос среди работников, которые перешли на удаленную работу и выяснили следующее. Почти 68% опрошенных используют свой персональный компьютер для профдеятельности и для развлечений. При этом 33% с этого же устройство смотрят порно.

Специалисты напомнили, что порно часто используется киберпреступниками. Они могут обманным путем установить на компьютер вредоносное ПО или украсть данные карт.

Ранее данные миллионов любителей порно утекли в сеть.

Фото: pixabay