Определен разработчик проекта реставрации Александро-Невской лавры

Эту работу выполнят Центральные научно-реставрационные проектные мастерские.

Подведены итоги размещенной ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" закупки, в рамках которой предстояло определить разработчика важнейшего проекта – проекта реставрации Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

Как следует из документации к закупке, заявку подала только одна организация – ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские" (ЦНРПМ, Москва).

Комиссия, которая подвела итоги конкурса, решила заключить контракт с этим ФГУП.

Как отмечается на его сайте - это старейшая и в настоящее время крупнейшая проектная реставрационная организация России. В частности, в последние годы специалисты ЦНРПМ вели реставрацию древних зданий Московского Кремля.

Стоимость контракта на разработку проекта реставрации, сохранения лавры составляет 405,6 миллионов рублей. Его планируется разработать до 25 ноября следующего года.

Намечено, что в ходе предстоящей реставрации работы будут проведены на 13 объектах. Это, в частности, Троицкий собор, церковь св. князя Феодора Новгородского, храм преп. Исидора Пелусиота, ряд корпусов обители, хлебные амбары.

Лавра представляет собой объект культурного наследия федерального значения и одновременно - это действующий монастырь.

На территории России всего две лавры – Александро-Невская и Троице-Сергиева (Московская область).

Как сообщало ранее Piter.tv, в Воскресенском Новодевичьем монастыре пройдет реставрация двух объектов.

Фото: Википедия