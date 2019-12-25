Это южный корпус с церковью Афонской Божией Матери и больница.

В Воскресенском Новодевичьем монастыре пройдет реставрация двух объектов. Как сообщается в закупке, размещенной ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", речь идет о южном корпусе со встроенной в его северный флигель церковью Афонской Божией Матери и больнице.

Что касается корпуса и храма, то здесь специалисты займутся реставрацией фасадов, кровли, дымовентиляционными трубами, крылечками, укрепят фундамент. А в "больнице" им также предстоит заняться фасадами, фундаментами, и кроме того, выполнить другие работы.

Все это профинансирует федеральный бюджет, который выделяет 143,8 миллиона рублей. Завершиться реставрация должна к концу ноября следующего года.

Воскресенский Новодевичий монастырь – первая женская обитель Северной столицы, которая в дореволюционное время была крупнейшей среди женских монастырей Санкт-Петербургской Епархии. Южный корпус и, соответственно, церковь, были построены в 1848-1855 годах, а больница – в 1900-1906 годах.

При советской власти монастырь был, разумеется, упразднен. Но его игуменские покои в 1928-1937 годах были резиденцией Ленинградских митрополитов. В том числе, Алексия (Симановского), ставшего потом патриархом РПЦ.

Как сообщало ранее Piter.tv, стоимость проекта реставрации Александро-Невской лавры превысит 400 млн рублей.

Фото: Википедия