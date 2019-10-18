Определен поставщик детского питания в школы Василеостровского района

Комбинат социального питания Красносельского района будет поставлять завтраки и обеды.

В понедельник, 2 ноября, определился поставщик детского питания в школы Василеостровского района. Так, 19 образовательных учреждений будут получать завтраки и обеды от Комбината социального питания Красносельского района.

Предприятие, принадлежащее Смольному, получило контракт на сумму более 179 миллионов рублей. Такая информация появилась на портале госзакупок.

Больше всех заплатит гимназия №642: 11,19 миллиона рублей в 2021 году и 5,6 миллиона в 2022 году. Отмечается, что заявки на питание формируют сами школы и гимназии.

Ранее мы писали, что в Калининском районе на улице Ольги Форш планируется построить новое здание школы.

Фото: пресс-служба Смольного