В Петербурге определили подрядчика на ремонт "зеленых" дорог

Стоимость работ оценивается более, чем в 131 миллион рублей.

В среду, 2 сентября, стало известно, кто займется ремонтом улиц с применением инновационного метода холодной регенерации.

Сообщается, что ремонт осуществит АО "ПО "Возрождение", стоимость работ оценивается более, чем в 131 миллион рублей. Ремонт начнут в течение месяца на Ленсоветовской дороге и Михайловской дороге от дороги в Каменку до Заманиловской улицы. Отмечается, что инновационный метод примечателен использованием материалов вторичного применения. Так, в основании дороги используется существующей грунт, нижний слой покрытия выполняют из асфальтобетонной крошки, полученной при фрезеровании ранее уложенного покрытия. Такой способ называют "зеленым", потому как материалы не вывозятся на полигоны, а используются еще раз.

Ранее мы писали, что в гатчинском микрорайоне Хохлово планируют провести дорожный ремонт.

Фото: Piter.TV