Определен подрядчик капремонта участка улицы Решетникова в Петербурге

По данным госконтракта, работы необходимо завершить до 15 ноября 2021 года.

Определена подрядная организация, которой предстоит сделать капитальный ремонт участка улицы Решетникова в Петербурге от Сызранской улицы до тупика. Как сообщили 8 октября в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, ей стало АО "Ник".

Цена госконтракта – 68,77 млн рублей.

Компании предстоит довести проезжую часть до нормативных требований и расширить ее до четырех полос, выполнить работы по устройству разворотной площадки с островком, тротуара в 2,25 метра шириной, подключить сети дождевой канализации. В рамках реализации контракта будет выполнено переустройство инженерных сетей, благоустройство территории.

По данным госконтракта, работы необходимо завершить до 15 ноября 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что МВД РФ намерено вложить около 88 млн рублей в реконструкцию административного здания линейного отдела полиции в аэропорту "Пулково". Закупку, по итогам которой планируется найти исполнителя работ, разместило управление на транспорте министерства по СЗФО.

Фото: Piter.tv