Оппозиция предложила три места для митинга в Петербурге против поправок в Конституцию

Заявку в Смольный подали представители ЛПР, «Открытой России» и «Весны».

Представители Либертарианской партии России, "Открытой России" и движения "Весна" подали в комитет по законности, безопасности и правопорядку заявку о проведении 15 июля митинга в Петербурге для выражения мнения против поправок в Конституцию РФ.

Организаторы предложили Смольному три места для проведения мероприятия. Предполагаемыми площадками стали площадь Ленина, площадка перед театром "Балтийский дом" и Пионерская площадь. Акция должна пройти 15 июля в 19:00.

Напомним, ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам к Конституции РФ. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова подписала итоговый протокол. За поправки проголосовало 77,92% проголосовавших, против - 21,27%. Итоговая явка — 67,97%. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Предполагается, что они вступят в силу с 4 июля.

Фото: Piter.tv