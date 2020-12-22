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Оппозиция Армении установила палатки на площади Республики с требованием отставки Пашиняна

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Оппозиция призывает парламентское большинство начать переговоры.

Оппозиция Армении установила палатки на площади Республики напротив здания правительства с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протестующие собираются оставаться там всю ночь. Об этом рассказал представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Мы уже установили палатки, намерены оставаться столько, сколько понадобится.

Ишхан Сагателян, представитель партии "Дашнакцутюн"

Он отметил, что оппозиция намерена добиваться отставки Пашиняна и призывает парламентское большинство - фракцию "Мой шаг", - встретиться для обсуждения путей выхода из политического кризиса в Армении.

Ранее мы писали, что в Ереване начались столкновения между демонстрантами и полицией.

Видео: Youtube/Sputnik Армения

 

Теги: армения, пашинян, протесты в армении
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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