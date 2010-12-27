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Андрей Пивоваров оспорит свое заключение в Конституционном суде
Сегодня, 16:27
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nadiputintseva
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Андрей Пивоваров оспорит свое заключение в Конституционном суде

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Оппозиционер отправил жалобу.

Оппозиционер Андрей Пивоваров хочет оспорить в суде причину, из-за которой его отправили за решетку на 25 суток. Об этом заявил его адвокат Сергей Голубок.

По информации "Медиазоны", жалоба была направлена в Конституционный суд 24 марта. Координатор "Открытой Росси" хочет оспорить конституционность ч.8 ст. 20.2 КоАП "повторное нарушение установленного порядка проведения митинга".

Стоит отметить, что в суде также лежат жалобы координаторы штаба Собчак Николая Артеменко и сторонника Навального Андрея Жексимбаева. Они намерены оспорить свое заточение за повторное нарушение закона о митингах.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге полиция задержала правозащитника Андрея Пивоварова из "Открытой России". 

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Теги: андрей пивоваров , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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