Андрей Пивоваров оспорит свое заключение в Конституционном суде

Оппозиционер отправил жалобу.

Оппозиционер Андрей Пивоваров хочет оспорить в суде причину, из-за которой его отправили за решетку на 25 суток. Об этом заявил его адвокат Сергей Голубок.

По информации "Медиазоны", жалоба была направлена в Конституционный суд 24 марта. Координатор "Открытой Росси" хочет оспорить конституционность ч.8 ст. 20.2 КоАП "повторное нарушение установленного порядка проведения митинга".

Стоит отметить, что в суде также лежат жалобы координаторы штаба Собчак Николая Артеменко и сторонника Навального Андрея Жексимбаева. Они намерены оспорить свое заточение за повторное нарушение закона о митингах.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге полиция задержала правозащитника Андрея Пивоварова из "Открытой России".