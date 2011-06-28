Опоздавшие на рейсы россияне смогут воспользоваться обратным билетом

Ранее при опоздании на рейс билет "туда-обратно" полностью аннулировался.

Опоздавшие на свой рейс пассажиры российских авиакомпаний с 1 сентября 2025 года смогут воспользоваться обратным билетом, а дополнительных комиссий за опоздание больше не будет. Соответствующий закон вступил в силу. Специалисты уточнили, что человеку необходимо будет только покрыть фактические расходы перевозчика. Ранее при покупке билета "туда-обратно" и опоздании на борт авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ клиента.

Напомним, что министерство по транспорту поручало перевозчикам разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Такое решение правительства позволит сделать ценовую политику воздушных перевозчиков более прозрачной для потенциальных потребителей. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

С 1 сентября изменятся правила допуска к международным рейсам.

Фото: Piter.tv