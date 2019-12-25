Развитие инфекции в Западной Европе вряд ли повторится в РФ.

Описан сценарий распространения коронавируса в России. Об этом журналисту Ura.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. Беседа опубликована на YouTube-канале издания.

Эксперт отметил, что в России с небольшой вероятностью ситуация будет развиваться также, как в западной Европе. Он добавил, что сейчас страна находится только на начальной стадии эпидемии, поэтому не стоит удивляться регулярному росту количества зараженных. Медик добавил, что в мире могут развиваться различные эпидемии, связанные с разными штаммами вируса. К данному моменту вирус, который впервые проявил себя в Китае, мог уже дать несколько вариаций.

Напомним, что в четверг, 2 апреля Владимир Путин объявил, что для России этот месяц будет нерабочим. Количество нерабочих дней с сохранением заработной платы может быть изменено. Ситуация будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

В США рассказали о пересмотре сценария гибели двух миллионов от коронавируса.

Фото: YouTube/События УрФО URA.ru

