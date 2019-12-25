  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Оперу "Пиковая дама" покажут в природных декорациях Приоратского парка
Сегодня, 19:45
95
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Оперу "Пиковая дама" покажут в природных декорациях Приоратского парка

0 0

Оперу в исполнении Симфонического оркестра Ленобласти можно будет бесплатно послушать в парке Гатчины.

5 июня в 18 часов в Приоратском парке Гатчины состоится показ оперы по мотивам повести "Пиковая дама" в исполнении Симфонического оркестра Ленинградской области. Постановка будет приурочена к 222-летию со дня рождения автора повести, Алекандра Пушкина, и посетить мероприятие смогут бесплатно абсолютно все желающие - гости и жители столицы Ленинградской области.

Декорациями для данной постановки оперы Петра Ильича Чайковского станут природа и архитектура Приоратского парка, и любители слушать музыку на открытом воздухе смогут расположиться в естественном амфитеатре. 

Сольные партии исполнят:
Графиня – Екатерина Каневская (Михайловский театр),
Герман – Евгений Наговицын (Михайловский театр),
Лиза – Мария Митюрёва,
Полина – Олеся Петрова (Мариинский театр),
Томский – Владимир Самсонов,
Елецкий - Владимир Целебровский,
Режиссёр – Александра Победоносцева.

Ранее петербуржцев пригласили на проект "Опера на крыше", который станет торжественным завершением сезона летних концертов на крыше HI-HAT.

Фото: паблик "Симфонический оркестр Ленинградской области" в соцсети ВКонтакте

Теги: гатчина, опера чайковского, пиковая дама, симфонический оркестр ленинградской области
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии