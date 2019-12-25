Оперу "Пиковая дама" покажут в природных декорациях Приоратского парка

5 июня в 18 часов в Приоратском парке Гатчины состоится показ оперы по мотивам повести "Пиковая дама" в исполнении Симфонического оркестра Ленинградской области. Постановка будет приурочена к 222-летию со дня рождения автора повести, Алекандра Пушкина, и посетить мероприятие смогут бесплатно абсолютно все желающие - гости и жители столицы Ленинградской области.
Декорациями для данной постановки оперы Петра Ильича Чайковского станут природа и архитектура Приоратского парка, и любители слушать музыку на открытом воздухе смогут расположиться в естественном амфитеатре.
Сольные партии исполнят:
Графиня – Екатерина Каневская (Михайловский театр),
Герман – Евгений Наговицын (Михайловский театр),
Лиза – Мария Митюрёва,
Полина – Олеся Петрова (Мариинский театр),
Томский – Владимир Самсонов,
Елецкий - Владимир Целебровский,
Режиссёр – Александра Победоносцева.
Ранее петербуржцев пригласили на проект "Опера на крыше", который станет торжественным завершением сезона летних концертов на крыше HI-HAT.
Фото: паблик "Симфонический оркестр Ленинградской области" в соцсети ВКонтакте
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