Оперу "Пиковая дама" покажут в природных декорациях Приоратского парка

Оперу в исполнении Симфонического оркестра Ленобласти можно будет бесплатно послушать в парке Гатчины.

5 июня в 18 часов в Приоратском парке Гатчины состоится показ оперы по мотивам повести "Пиковая дама" в исполнении Симфонического оркестра Ленинградской области. Постановка будет приурочена к 222-летию со дня рождения автора повести, Алекандра Пушкина, и посетить мероприятие смогут бесплатно абсолютно все желающие - гости и жители столицы Ленинградской области.

Декорациями для данной постановки оперы Петра Ильича Чайковского станут природа и архитектура Приоратского парка, и любители слушать музыку на открытом воздухе смогут расположиться в естественном амфитеатре.

Сольные партии исполнят:

Графиня – Екатерина Каневская (Михайловский театр),

Герман – Евгений Наговицын (Михайловский театр),

Лиза – Мария Митюрёва,

Полина – Олеся Петрова (Мариинский театр),

Томский – Владимир Самсонов,

Елецкий - Владимир Целебровский,

Режиссёр – Александра Победоносцева.

Ранее петербуржцев пригласили на проект "Опера на крыше", который станет торжественным завершением сезона летних концертов на крыше HI-HAT.

Фото: паблик "Симфонический оркестр Ленинградской области" в соцсети ВКонтакте