На крыше HI-HAT петербуржцы смогут послушать оперу. Организаторы мероприятия заявили, что придумали что-то, что может дать описание города в формате одного концерта. Гости шоу смогут увидеть исполнителей в непосредственной близости от себя, а не на театральной сцене. Артисты исполнят известные мировые арии.
Вас ждут виды вечернего Петербурга, гостеприимная крыша HI-HAT и солисты ведущих оперных театров!
пресс-релиз организаторов концерта
Проект "Опера на крыше" станет торжественным завершением сезона летних концертов на крыше HI-HAT. Организаторы поставили перед собой задачу дать возможность зрителям "почувствовать" оперу так, как музыку привыкли слушать ценители джаза.
Место проведения: крыша HI-HAT (Аптекарский проспект, 4)
Дата проведения: 27 июня
Начало мероприятия: 20 часов
Приобрести билеты можно здесь: https://vk.com/app6465904_-165867511
Фото: организаторы концерта
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