Организаторы концерта надеются разрушить между артистами и зрителями "стену академизма".

На крыше HI-HAT петербуржцы смогут послушать оперу. Организаторы мероприятия заявили, что придумали что-то, что может дать описание города в формате одного концерта. Гости шоу смогут увидеть исполнителей в непосредственной близости от себя, а не на театральной сцене. Артисты исполнят известные мировые арии.

Вас ждут виды вечернего Петербурга, гостеприимная крыша HI-HAT и солисты ведущих оперных театров! пресс-релиз организаторов концерта

Проект "Опера на крыше" станет торжественным завершением сезона летних концертов на крыше HI-HAT. Организаторы поставили перед собой задачу дать возможность зрителям "почувствовать" оперу так, как музыку привыкли слушать ценители джаза.

Место проведения: крыша HI-HAT (Аптекарский проспект, 4)

Дата проведения: 27 июня

Начало мероприятия: 20 часов

Приобрести билеты можно здесь: https://vk.com/app6465904_-165867511





Фото: организаторы концерта