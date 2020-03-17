На крыше Hi-Hat 19 сентября состоится концерт группы Junkyard Storytellaz

Начало – в 20:00.

На панорамной крыше Hi-Hat 19 сентября состоится концерт петербургской группы Junkyard Storytellaz. Музыканты подготовили для поклонников новые треки. Об этом сообщает пресс-служба площадки.

Junkyard Storytellaz – фанк-квинтет, играющий соул с нотками панк-рока. Творчество музыкантов оценила и американская рок-группа Electric Six, пригласив коллектив выступить у себя на разогреве.

Ранее мы писали, что площадка Roof Place объявила о переносах концертов на "Тинькофф Арену".

Фото: ВКонтакте / Junkyard Storytellaz