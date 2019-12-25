Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса

Количество заболевших от общего числа протестированных уменьшилось.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением COVID-19 в своём Telegram-канале объяснил рост числа случаев инфицирования.

В сообщении сказано, что распространение связано с увеличением тестирования граждан и выявляемости заболевания. Также влияет увеличение людей в общественном транспорте и традиционное сезонное распространение ОРВИ.

Количество тестов в Москве возросло в среднем от 40 до 60 тысяч в день. сообщение московского оперштаба

При этом количество заболевших от общего числа протестированных уменьшилось.

Причина увеличения потока пассажиров общественного транспорта на шесть миллионов человек в начале учебного года и в том, что многие работодатели вернули сотрудников из удалённого режима в офисы.

Ранее Чехия объявила о начале второй волны COVID-19 в стране.