  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса
Сегодня, 14:17
74
matveyvn

Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса

0 0

Количество заболевших от общего числа протестированных уменьшилось.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением COVID-19 в своём Telegram-канале объяснил рост числа случаев инфицирования.

В сообщении сказано, что распространение связано с увеличением тестирования граждан и выявляемости заболевания. Также влияет увеличение людей в общественном транспорте и традиционное сезонное распространение ОРВИ.

Количество тестов в Москве возросло в среднем от 40 до 60 тысяч в день.

сообщение московского оперштаба

При этом количество заболевших от общего числа протестированных уменьшилось.

Причина увеличения потока пассажиров общественного транспорта на шесть миллионов человек в начале учебного года и в том, что многие работодатели вернули сотрудников из удалённого режима в офисы.

Ранее Чехия объявила о начале второй волны COVID-19 в стране.

Теги: коронавирус, москва, оперштаб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии