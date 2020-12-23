При учебе в консерватории педагоги говорили певцу о проблемах с вокалом.

Оперный певец Юсиф Эйвазов рассказал о начале творческого пути. Видео интервью с артистом опубликовал телеканал "Санкт-Петербург". Певец родился в Алжире, жил и учился в Азербайджане, однако потом переехал в Италию.

Во время учебы в консерватории педагоги указывали на проблемы Эйвазова с вокалом, однако будущий певец отметил, что проблема решилась с ходом учебы.

Проблемы не было, потому что не было и вокала. Есть категория ребят, таких как я – они приходят в Консерваторию и просто хотят петь. [...] Мне говорили, что я не смогу – а я отвечал, что смогу. Что у меня голоса нет – а я сделаю Юсиф Эйвазов

После окончания Бакинской музыкальной академии Эйвазов переехал в Милан, чтобы продолжить свое обучение там, сейчас в основе его репертуара — партии итальянских мастеров.

Эйвазов опровергал информацию об отказе выступать с армянской певицей. Об этом артист написал в своем Instagram-аккаунте.

Фото: скрин видео YouTube / Classics at the Palace Square Gala