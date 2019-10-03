Операторы связи с 1 сентября будут передавать данные о бизнес-звонках

Дмитрий Григоренко рассказал, что мошенники лишатся своего основного атрибута - анонимности.

Российские операторы сотовой связи с 1 сентября 2025 года будут обязаны передавать абонентам сведения об инициаторе исходящих вызовов, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, для последующего отображения этой информации на экранах мобильных телефонов. Соответствующее постановление федерального правительства, которое утверждает порядок передачи и состав таких сведений, уже подписано. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники секретариата вице-премьера страны, руководителя аппарата кабинета министров Дмитрия Григоренко.

В тексте документа говорится о том, что при входящем вызове на экране гаджета будет отображаться наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение. Дополнительно абонент увидит и категорию вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего. Для примера, речь может идти о рекламе, банковской структуре, недвижимости, услугах связи. Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что власти системно повышают безопасность граждан в цифровой среде. Поэтому внедрение маркировки звонков является важным шагом, в результате чего человек сможет увидеть на экране своего телефона не просто неизвестный номер, а название компании и цель звонка.Такая мера лишит мошенников анонимности и позволит гражданам фильтровать входящие вызовы, не отвечать на нежелательные и потенциально опасные звонки.

