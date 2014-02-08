FPV-дроны догнали и поразили бронеавтомобиль "Козак", а также ликвидировали пикап ВСУ около Предтечино.

Российские операторы беспилотников уничтожили два автомобиля Вооруженных сил Украины, размещенные на территории Донецкой народной республики. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 18 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована военнослужащими расчетов FPV-дронов при "Южной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции. Бойцы пояснили, что ликвидированными объектами противника стал бронированное транспортное средство "Козак" и пикап армии киевского режима, находившиеся вблизи населенного пункта Предтечино.

Пикап противника подорвался на мине, которая была дистанционно установлена с БПЛА, и был обездвижен. Точным ударом оператор дрона уничтожил автомобиль. В указанном районе подразделения ВСУ пытались организовать ротацию подразделений, используя для реализации задачи бронеавтомобиль "Козак". Техника врага оперативно была вскрыта разведчиками, а затем уничтожена. Водитель бронеавтомобиля ВСК пытался преодолеть опасный участок дороги на высокой скорости, однако он не смог уйти от российского FPV-lрона.

Расчет FPV-дронов уничтожил БМП-1 ВСУ в Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России