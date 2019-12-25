Операторы ТЦ пожаловались в УФАС на условия поддержки Смольного

В антимонопольное ведомство представители бизнеса обращаются не в первый раз.

Руководители крупных торговых комплексов Петербурга обратились с жалобой в антимонопольное ведомство города. Представители бизнеса недовольны тем, что власти отказались включить дополнительные коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД), что позволило бы торговым центрам получить льготы по налогу на имущество организаций.

Дело в том, что некоторые участники рынка остались без льгот, сообщил "Коммерсант". Руководство ТЦ написали жалобу руководителю УФАС Вадиму Владимирову на решение Смольного и попросили провести проверку по данному факту на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Копии жалобы также направили председателю Совета Федерации Федерального собрания Валентине Матвиенко и губернатору Петербурга Александру Беглову.

Отметим, что в июле торговые центры также обращались в УФАС по поводу действий властей.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: ТК Невский Центр/ВК