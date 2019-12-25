Оператора Пулково предостерегли от сбросов сточных вод в канал Новый

О принятых мерах оператор аэропорта должен уведомить надзорный орган до ноября 2020 года.

В четверг, 17 сентября, стало известно о том, что Росприроднадзор предостерег оператора Пулково от сбросов сточных вод в канал Новый. Об этом сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Поводом для предостережения стало обращение петербуржца, который заявил о сбросе сточных вод в канал Новый из выпуска Пулково. Мужчина предоставил ведомству видео, где показан сброс сточных вод о выпуску № 2. Инцидент засняли в июле.

После проверки Росприроднадзора выяснилось, что выпуски № 3 и № 2 в канал Новый затампонированы и наполовину затоплен. Однако вода оказалась чистой. В итоге ведомство решило предупредить оператора Пулково.

Оператор аэропорта должен уведомить надзорный орган о проведенных мероприятиях до ноября 2020 года.

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Фото:vk.com/spb_today