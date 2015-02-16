Оператор-технолог задержан за убийство битой в Ленобласти

Конфликт перерос в убийство.

В Ломоносовском районе Ленинградской области сотрудники полиции задержали 43-летнего оператора-технолога из Соснового Бора, подозреваемого в убийстве 33-летнего мужчины. Инцидент произошел вечером 10 июня в деревне Копорье, где подозреваемый находился в гостях у своей 32-летней знакомой.

Согласно оперативным данным, около 22:30 в квартиру в состоянии алкогольного опьянения пришел брат хозяйки, после чего между мужчинами возник конфликт. По словам задержанного, он вступился за женщину и нанес оппоненту два удара деревянной битой по голове, что привело к смертельной травме.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 июня сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого возле дома №19 в Копорье, где было обнаружено тело погибшего. Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). В настоящее время подозреваемый находится под стражей, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV