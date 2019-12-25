Оперативную адресную программу на 4 квартал текущего года согласовали в ГАТИ

Программа включает более 2 тысяч объектов, над которыми осуществляется контроль инспекции.

В Петербурге утвердили оперативную адресную программу на 4 квартал 2024 года. Информацию об этом предоставила Государственная административно-техническая инспекция.

Программа включает более 2 тысяч объектов, над которыми осуществляется контроль инспекции. В нее входят: 839 адресов, где проводятся работы по реконструкции фасадов зданий; 636 проектов по обновлению инженерных сетей; 448 мероприятий по благоустройству территорий; 170 работ у социальных учреждений; 151 проект ремонта дорог.

В следующем году планируются работы по замене трамвайных путей на улицах Бабушкина и Рабфаковской, создание автостоянки на Конюшенной площади, а также проведение мероприятий на инженерных сетях во всех районах города.

Ранее мы сообщили о том, что контроль за уборкой во дворах усилили во всех районах Петербурга.

Фото: Piter.TV; ГАТИ