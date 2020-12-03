Полицейские оперативно задержали участников драки на станции "Площадь Александра Невского-1"

Троим из них – по 17 лет, четвертому – 19 лет.

Оперативно задержаны участники драки в метрополитене, которая произошла накануне на станции "Площадь Александра Невского-1". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о драке в переходе станции метро "Площадь Александра Невского-1" поступило в полицию 2 декабря в 17:43. Отследив маршрут передвижения участников инцидента, полицейские совместно с сотрудниками безопасности метрополитена задержали четверых молодых людей на станции метро "Елизаровская". Троим из них – по 17 лет, четвертому – 19 лет, все они выходцы с Кавказа. Трое из них нигде не учатся и не работают.

Все четверо были доставлены в полицию, в отношении них составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Один из доставленных помещен в центр временного содержание несовершеннолетних правонарушителей, еще двое переданы родителям. Старший участник инцидента находится в отделе полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

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Видео: МВД