Оперативники вычислили и закрыли казино в бизнес-центре Всеволожска

Игорное заведение занимало 2 этажа.

Полицейские и отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ провели совместную операцию по обыску и изъятию имущества из подпольного казино во Всеволожске. Нелегальное заведение занимало 2-ой и 3-ий этажи в бизнес-центре "Весна" на Пожвинской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В день обнаружения помещений с игорными автоматами, его клиенты принимали участие в турнире. У владельца казино изъяли 5 покерных столов, фишки, карты и купюры.

В отношении подозреваемого в организации азартных игр возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV