Оперативники и спецназ проводят обыски в налоговой инспекции Всеволожского района

У сотрудников ведомства изъяли мобильные телефоны.

В среду, 12 августа, стало известно, что в филиале налоговой полиции Всеволожского района проводятся обыски с участием сотрудников следственного комитета и СОБР. Об этом сообщил 47news.

По предварительной информации, оперативники расследуют дело об отклонении от налоговых выплат. Всех работников ведомства собрали в актовом зале и попросили сдать мобильные телефоны.

Кроме того, в контексте мероприятий упоминается компания "Норд Строй". За ситуацией наблюдает исполняющая обязанности начальника налоговой инспекции Анна Невзорова.

Ранее мы рассказали о том, что дилера фальшивых евро из Петербурга задержали в Москве.

Фото: Пресс-служба следственного комитета