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Дилера фальшивых евро из Петербурга задержали в Москве
Сегодня, 11:20
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IRINA_CHALKINA

Дилера фальшивых евро из Петербурга задержали в Москве

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Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что Дилера фальшивых евро из Петербурга задержали в московском Внуково. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в минувший вторник, 10 августа, во Внуково. Мужчину задержали по подозрению в сбыте поддельных банковских билетов Евросоюза номиналом 20 евро образца 2015 года. Якобы 30-летний  уроженец Дагестана передал 100 евро. По словам специалистов, соответствующие поддельные деньги были изготовлены не производством реальных банкнот ЕС.

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге полицейские застрелили автомобилиста, сбежавшего после проверки машины.

Фото:pixabay

Теги: внуково, задержали фальшивомонетчика, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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