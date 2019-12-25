Дилера фальшивых евро из Петербурга задержали в Москве

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что Дилера фальшивых евро из Петербурга задержали в московском Внуково. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в минувший вторник, 10 августа, во Внуково. Мужчину задержали по подозрению в сбыте поддельных банковских билетов Евросоюза номиналом 20 евро образца 2015 года. Якобы 30-летний уроженец Дагестана передал 100 евро. По словам специалистов, соответствующие поддельные деньги были изготовлены не производством реальных банкнот ЕС.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге полицейские застрелили автомобилиста, сбежавшего после проверки машины.

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