Оперативники задержали в Ленобласти помощников телефонных аферистов

Полицейские нашли 800 сим карт и оборудование у подозреваемых.

В Ленинградской области задержаны подозреваемые в технической поддержке телефонного мошенничества. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

По версии следствия, задержанные получали указания от иностранных кураторов через мессенджеры и обслуживали GSM-шлюзы, которые позволяли зарубежным кол-центрам звонить россиянам с номеров отечественных операторов.

Расследование началось после того, как в июле жительнице Санкт-Петербурга позвонили неизвестные и обманом похитили у неё 185 тыс. руб. В арендованной квартире подозреваемых изъяли более 800 сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц, два GSM-шлюза, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

По предварительным данным, фигуранты могут быть причастны к 20 эпизодам противоправной деятельности. Проверка продолжается.

Ранее петербургские ученые разработали систему для выявления кибератак на sim-карты.

Фото: pxhere.com