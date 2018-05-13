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Оперативниками на западе столицы задержаны подозреваемые в незаконном хранении оружия

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Подозреваемые находятся под стражей.

В квартире одного из домов на Кутузовском проспекте сотрудники правоохранительных органов Росси по региону во взаимодействии с представителями ФСБ России по Москве и Московской области выявили и изъяли предметы, конструктивно схожие с пистолетами, а также патроны, муляж гранаты, автомат охолощённый, две рации, ножи, электрошокер и телескопические дубинки. Соответствующей информацией с журналистами поделились в пресс-службе МВД РФ. Также двое мужчин в возрасте 24 лет были задержаны по подозрению в преступлении, сейчас фигуранты расследования находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 222 УК РФ в районе Дорогомилово.

Патроны являются стандартными пистолетными патронами калибра 9 мм. Данные предметы пригодны для производства выстрелов, а остальные предметы направлены на экспертизу.

пресс-служба МВД

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Фото и видео: МВД  Медиа

Теги: кутузовский проспект, москва, подпольные оружейники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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