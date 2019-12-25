Оперативный штаб Ленобласти сообщил о 234 новых случаях COVID-19

Лидером по числу заболевших коронавирусом в Ленобласти остается Всеволожский район.

За минувшие сутки, 10 августа, в Ленинградской области было выявлено 234 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор. За один день новые заболевшие были зарегистрированы во всех районах области, но наибольшее количество было отмечено в Пикалево - 8, Мурино - 9, Кудрово - 6, Выборге - 15, Гатчине - 13, Кингисеппе - 7, Киришах - 12, Сланцах - 7 и Тихвине - 10.

94 человека, находившиеся на лечении, были выписаны после выздоровления. 19 человек в течение прошедших суток скончались от последствий болезни. Таким образом, согласно официальной статистике, количество новых случаев заражения постепенно снижается, но летальная статистика демонстрирует увеличение суточного количества умерших от COVID-19. Накануне умерших было 17 в сутки, 9 августа - 15 человек, 8 августа - 16 человек.

Между тем, врачи-вирусологи предрекли подъем заболеваемости COVID-19 в России осенью.

Фото: ВКонтакте/Минус коронавирус. Ленобласть