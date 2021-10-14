Экстренные служба нашли на реке трех мужчин.

Операция по спасению вмерзших в лед россиян попала на видео. Об этом рассказали представители Telegram-канала "Ямал-медиа". Известно, что мероприятия проводились на территории ЯНАО. Местные тундровики оказались в ловушке на реке. Их начали спасать ночью 12 октября. Операция проводилась в 35 километрах от населенного пункта Тазовский. На опубликованных журналистами кадрах видно, что спасатели двигались к заглохшей моторной лодке. Воду в некоторых местах сковал лед. Позже они выяснили, что в плавательном средстве находились двое мужчин.

Тундровики рассказали экстренным службам о том, что плыли по реке, пока моторы лодок не заглохли. После этого они обратились за помощью к спасателям. Также службы обнаружили на реке родственника одного из потерявшихся мужчин. Ранее он самостоятельно вышел на поиски. Сейчас все трое находятся в поселке Тазовский. Им не потребовалась медицинская помощь.

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Фото и видео: Telegram / ЯМАЛ-МЕДИА