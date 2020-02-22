Спектакль продлится 3 часа 20 минут с одним антрактом.

В Мариинском театре состоится опера "Так поступают все". В рамках мероприятия прозвучат композиции Вольфганга Амадея Моцарта и Либретто Лоренцо да Понте.

Название постановки придумано из "Свадьбы Фигаро". Сюжет "Так поступают все" является изобретением Да Понте. Вероятнее всего он брал вдохновение из разных литературных произведений, так как в исполнении присутствуют непохожие друг на друга мотивы. Также никто не сомневается и в партитурах Моцарта. Наименее оригинальная из всех музыкальных тем оперы приз ванна воплощать её главную идею: так поступают все… Сначала эта тема звучит в увертюре, а потом возвращается во втором действии, когда Гульельмо и Феррандо соглашаются с Доном Альфонсо и подхватывают его сентенцию.

Адрес: Мариинский театр / Театральная площаль,1

Начало в 19:00

Фото: пресс-служба организатора