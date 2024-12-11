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Опера "Мазепа"
Сегодня, 19:00
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Опера "Мазепа"

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Опера "Мазепа" будет представлена 29 января в Мариинском театре. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 12 лет.

Автором является Петр Чайковский. В сюжете описываются взаимоотношения треугольника, в котором находятся Мария, Мазепа и Андрей. 

Однако накал страстей связан с отношениями между девушкой и двумя ее отцами – родным и крестным, последний становится любовником крестницы. Во втором треугольнике два старика схлестнулись за душу Марии. Один из них заплатит жизнью, а девушка тронется рассудком. 

"Мазепа" – спектакль-долгожитель, не теряющий харизму и силу. Действия происходят в начале XVIII века. 

Фото: пресс-служба Мариинского театра 

Теги: мариинский театр, опера
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр, Концерты,

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