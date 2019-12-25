Опера "Лючия ди Ламмермур"

В театре Санктъ-Петербургъ состоится лирическая драма в двух действиях под названием "Лючия ди Ламмермур".
"Лючия ди Ламмермур" является современной версией оперного произведения, исследующей тему трагической любви. Участники действия словно переносятся в наши дни.
Подобных постановок насчитывается очень много, и, как правило, мелодраматический сюжет теряется в костюмах средневековья и декорациях. Однако режиссер поставил этот спектакль так, чтобы зритель мог понять, что за внешней красивостью праздной жизни может скрываться боль и одиночество главной героини.
Адрес: Театр "Санктъ-Петербургъ" / Галерная улица, 33
Начало в 19:00
Фото: пресс-служба организатора
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