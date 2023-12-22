Опекуны трех и более детей в Петербурге смогут получать материнский капитал

Размер регионального материнского капитала в 2024 году составляет 203,8 тыс. рублей.

Петербуржцы, которые взяли под опеку трех и более детей, оставшихся без попечения родителей, смогут получать материнский капитал. Соответствующий документ, предполагающий изменения в закон "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге", находится на антикоррупционной экспертизе.

Если Законодательное собрание (ЗакС) Петербурга поддержит эту инициативу, то материнский капитал смогут получать те, кто оформил опеку в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030-го. Кроме того, это касается и ситуации, когда несовершеннолетний принят на воспитание по договору об осуществлении опеки или попечительства.

Размер регионального материнского капитала в 2024 году составляет 203,8 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургском ЗакСе отклонили поправку о выплате 3 млн рублей за рождение тройни. Инициативу представила фракция "Справедливая Россия – За правду".

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