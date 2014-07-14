Опасную соевую муку из Турции не пустили в Петербург после проверки

Таможенный контроль в Санкт-Петербурге выявил попытку ввоза 1 т соевой муки из Турции без необходимых документов. Партия предназначалась для получателя в городе Пушкине, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Инспекторы обнаружили отсутствие исследований на содержание афлатоксина, меланина и данных о наличии ГМО. Дополнительно выяснилось, что протокол испытаний оформлен несуществующей лабораторией, а организация, указанная в документах, оказалась "фантомной".
Ввоз потенциально опасной продукции на территорию России был запрещён в соответствии с действующим законодательством.
Ранее сообщалось, что фальсификат сливочного масла изготавливали 13 брендов из петербургских магазинов.
Фото: СЗМУ Россельхознадзора
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все