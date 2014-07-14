  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Опасную соевую муку из Турции не пустили в Петербург после проверки
Сегодня, 19:45
66
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Опасную соевую муку из Турции не пустили в Петербург после проверки

0 0

Фантомная лаборатория и поддельные протоколы вскрылись при досмотре груза.

Таможенный контроль в Санкт-Петербурге выявил попытку ввоза 1 т соевой муки из Турции без необходимых документов. Партия предназначалась для получателя в городе Пушкине, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы обнаружили отсутствие исследований на содержание афлатоксина, меланина и данных о наличии ГМО. Дополнительно выяснилось, что протокол испытаний оформлен несуществующей лабораторией, а организация, указанная в документах, оказалась "фантомной".

Ввоз потенциально опасной продукции на территорию России был запрещён в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что фальсификат сливочного масла изготавливали 13 брендов из петербургских магазинов.

Фото: СЗМУ Россельхознадзора

Теги: турецкая мука, турция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии