Опасную соевую муку из Турции не пустили в Петербург после проверки

Фантомная лаборатория и поддельные протоколы вскрылись при досмотре груза.

Таможенный контроль в Санкт-Петербурге выявил попытку ввоза 1 т соевой муки из Турции без необходимых документов. Партия предназначалась для получателя в городе Пушкине, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы обнаружили отсутствие исследований на содержание афлатоксина, меланина и данных о наличии ГМО. Дополнительно выяснилось, что протокол испытаний оформлен несуществующей лабораторией, а организация, указанная в документах, оказалась "фантомной".

Ввоз потенциально опасной продукции на территорию России был запрещён в соответствии с действующим законодательством.

Фото: СЗМУ Россельхознадзора