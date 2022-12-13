Эксперты предупредили петербуржцев об опасности электронных сигарет

С начала 2023 года в Северной столице смертельно отравились двое подростков. Предположительно они скончались из-за некачественных ингредиентов вейпа.

С начала 2023 года двое несовершеннолетних погибли в связи с острым отравлением в Петербурге. Одной из возможных причин смерти подростков называют некачественные ингредиенты электронных сигарет. По данным специалистов, рынок вейпов на данный момент наполнен всезозможными подделками, поэтому от вредной привычки стоит отказаться. В проблеме разбиралось издание Spb.aif.ru.

Так, у найденных тел восьмиклассника в Василеостровском и 17-летнего студента в Выборгском районе были обнаружены электронные сигареты, парение которых и могло привести к летальному исходу. Существует версия, что приобретённые юношами вейпы оказались поддельными. Как отмечает представитель официальной компании-импортера электронных сигарет HQD в России Виталия Евстратова, ежегодно сегмент некачественной контрафактной продукции в отрасли увеличивается на 15–20%. Более точную статистиу подвести невозможно из-за отстутствия маркировки, которую введут в розницу только в ноябре 2023-его. Также у производства вейпов отсутствуют технические регламенты и ГОСТы. Контрафакт чаще всего прибывает из Азии.

Недобросовестные производители экономят на всех составных частях электронной сигареты и "начиняют" ее дешевыми и опасными компонентами: некачественный никотин, дешевые ароматизаторы, токсичный пластик, взрывоопасные нагревательные и испарительные элементы. Проверить же качество "наполнения" обычному потребителю и даже владельцу точки продаж невозможно без проведения лабораторных исследований. Виталий Евстратов, представитель официальной компании-импортера электронных сигарет HQD в России

По словам профессора, главврача ГКБ им. В. В. Виноградова Ольги Шараповой, необратимые последствия от парения некачественных вейпов встречаются не только в Северной столице. В прошлом году 17-летнему столичному школьнику в пришлось сделать пластическу операцию. После курения электронной сигареты ему выбило зубы, разорвало губы и челюсти.

Психиатр-нарколог Татьяна Карпова подчеркнула, что вейп может быть смертельно опасен для организма человека не толко из-за никотина, но и в связи с содержанием в нём специфического химического состава. В него входят глицерин, ионы тяжелых металлов: олово, никель и другие вредные вещества. Также опасным компонентом выступает пропиленгликоль накапливается в организме человека, становясь причиной аллергических реакций, нарушений работы в почках, печени, щитовидной. Вейпы вызывают воспалительную реакцию в легких, как и обычные сигареты.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге могут запретить курить кальяны и сигареты в общежитиях и коммуналках.

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