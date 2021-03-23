В Петербурге могут запретить курить кальяны и сигареты в общежитиях и коммуналках

Как отметил один из авторов законопроекта Александр Ржаненков, он надеется, что данный законопроект поможет снизить смертность от сопутствующих заболеваний.

ЗакС Петербурга в первом чтении утвердил законопроекты о курении кальянов и вейпов в общественных местах. Как говорится в документах, законом нужно запретить потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях вспомогательного использования коммунальных квартир и общежитий, а также в общественных местах на территории города.

Как отметил один из авторов законопроекта Александр Ржаненков, он надеется, что данный законопроект поможет снизить смертность от сопутствующих заболеваний.

Против законопроекта выступил коммунист Александр Рассудов. Он усомнился в эффективности законопроекта. Так как он не представляет, как фиксировать нарушение, если от момента совершения до приезда полиции пройдёт время. Также не понятно, как доказывать, что жидкость для курения была именно с никотином, а не безникотиновая. Документ, тем не менее, приняли в первом чтении.

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