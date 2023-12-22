Жители Мурино устроили опасный фейерверк во дворе

Красочное шоу обернулось тем, что петарды полетели в разные стороны, свистя и опасно пролетая мимо людей.

Жители Мурино решили порадовать себя салютом в новогоднюю ночь, однако их замысел неожиданно привел к опасной ситуации. Камеры видеонаблюдения на парадных зафиксировали как фейерверки чуть не разнесли окна соседям. Запись с места происшествия разместили в социальных сетях.

Виновники произошедшего установили коробку с салютом в центре двора на Петровском бульваре и подожгли фейерверки, ожидая красивого шоу в небе. Однако планы не сбылись: петарды полетели в разные стороны, свистя и опасно пролетая мимо людей, и врезались в стены домов.

Местные жители в спешке укрывались за автомобилями, детскими аттракционами и скамейками. К счастью, в этот раз никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что при пожаре на Лыжном переулке пострадали двое.

Видео: ВКонтакте / Девяткино online | Мурино (Тима Космос)