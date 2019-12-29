В Петербурге опасные деревья убрали на 25 км дорог

В общей сложности за два месяца во всех районах города обрезали уже 824 пролёта.

В четверг, 27 февраля, стало известно, что в Северной столице убрали опасные деревья. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Как оказалось, деревья ликвидировали для обеспечения сохранности сетей наружного освещения. Специалисты предположили, что во время сильных порывов ветра эти деревья могут упасть.

В общей сложности ведомство во всех районах Петербурга обрезали уже 824 пролёта. В ГБУ "Ленсвет" отметили, что в ближайшее время специалисты также освободят от деревьев 40 км сетей электроснабжения.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге обследовали садоводов и провели лекции на садовых участках.

Фото:pixabay