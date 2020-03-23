Опальный депутат от Ленобласти не смог получить новое удостоверение

Суд признал законным отказ в выдаче Сергею Караваеву депутатской "корочки"

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску депутата Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Караваева к председателю ЗАКСа ЛО Сергею Бебенину. Ранее спикер областного парламента отказал депутату в выдаче нового удостоверения после потери предыдущего. Суд признал решение Бебенина законным, в удовлетворении иска Караваеву было отказано.

Сергей Караваев утверждал, что его депутатское удостоверение было похищено сотрудниками ФСБ при обысках в феврале 2019 года. Никаких официальных подтверждений изъятия удостоверения при обыске обнаружить не удалось, и суд счел заявления Караваева необоснованными.

Депутат ЗАКСа Ленобласти Сергей Караваев и его отец, учредитель OOO "АС", были задержаны в 2019 году по подозрению в мошенничестве с земельным участком в Мурино. После проведенных в СИЗО года и двух месяцев народный избранник был переведен под домашний арест. Расследование уголовного дела в его отношении завершено, дата начала судебных заседаний пока неизвестна.

Фото: архив Piter.TV