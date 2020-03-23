Странное дело Караваевых: депутату областного ЗакСа ограничили срок ознакомления с делом

Это произошло вопреки многочисленным жалобам защиты и родных Сергея Караваева-младшего.

Следствие и суд по делу депутата областного ЗакСа Сергея Караваева обрастают новыми странными подробностями. Накануне Октябрьский районный суд постановил ограничить подозреваемому срок ознакомления с делом до 24 марта. И это при том, что, по словам защиты, за последний месяц Караваеву дали в совокупности только 6 часов на ознакомление с многотомным делом в СИЗО, и один день он знакомился с делом в Следственном Комитете на Мойке. Странно, учитывая, что материалы дела составили 34 тома, 4 тысячи страниц вещдоков и более 400 гб материалов в электронном виде.

Материалы уголовного дела предъявлялись без описи, не опечатаны, создавалась возможность искусственной замены одних материалов на другие. Мы заинтересованы в том, чтобы все было максимально прозрачно, чтобы все было точно отражено: вот опись, вот наименование документов, они прошиты, пронумерованы и опечатаны. Борис Грузд, адвокат Сергея Караваева

Сторона защиты считает, что обвинение намеренно не дает обвиняему нормально ознакомиться с собственным делом. По данным защиты,за все время следователь три раза приезжала к Караваеву во время ужина в СИЗО или перед завершением рабочего дня изолятора. Затем Караваева стали возить для дальнейшего ознакомления в Следственный комитет сотрудники ФСБ на гражданском автомобиле.Только после жалобы обвиняемого, сотрудники ФСБ перестали привозить к нему в СИЗО своего "карманного" адвоката. Не самый удобный формат для ознакомления с материалами дела, которое вызывает немало подозрений.

Оперативный сотрудник ФСБ, который в нарушение закона фактически осуществлял полномочия следователя, запрещал ему в графики вписывать то, что считал Караваев неправильным и нарушающим его права. Поэтому Караваеву приходилось в отдельных жалобах излагать суть нарушений, которые были допущены. Борис Грузд, адвокат Сергея Караваева

Во время заседания нашей съемочной группе запретили снимать процесс, следователь внезапно потребовала удалить из зала Караваева-старшего и свидетеля, ранее присутствовавших на всех предыдущих судах. В первый день заседание прервали на эвакуацию, которая в Октябрьском суде стала уже традицией. Затем суд перенес заседание, чтобы Сергей Караваев смог привезти копии собственных заявлений и жалоб из СИЗО - он приехал в суд неподготовленным, так как даже не был уведомлен о теме судебного заседания.

Если бы я знал, что сегодня будет суд, я даже не знал, куда я еду, я бы взял свои заявления, каждый раз когда ознакомление проходит, я прошу сохранить видеозапись, чтобы это было зафиксировано, что там происходило на самом деле. Сергей Караваев, депутат Законодательного Собрания Ленобласти, подсудимый

Это уже тринадцатое слушание по делу Караваевых. Напомним, Сергея Караваева-младшего обвиняют в сговоре с собственным отцом для приобретения земельного участка в Мурино по заниженной цене. Они якобы нанесли убыток государству в 53 миллиона рублей. Однако семья Караваевых уверена: таким образом с сыном расправляются за его политические решения.

Мой сын – депутат Законодательного собрания, он буквально понимал слово "депутат". Он работал со своими избирателями, присутствовал, если люди протестовали против застройки в Мурино. Он был на стороне людей, так понимал свою работу депутата. И нажил себе много врагов в своем округе, в том числе врагов, которые имели достаточные финансовые и административные ресурсы. Нина Караваева, мать Сергея Караваева

Семья Караваевых планирует и дальше продолжать бороться за свободу Сергея. Дома его уже больше года ждет жена и двое детей. Защита Караваева будет подавать апелляцию. Ну а мы – следить за тянущимся третий год следствием, сроки которого неестественно затянулись.

Видео: Piter.TV