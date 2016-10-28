В Благовещенске суд арестовал замглавы ЦЭНКИ по обвинению в мошенничестве

Обвиняемый был арестован ан два месяца.

В Благовещенске городской суд на два месяца арестовал замглавы АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марата Арустамова. Он обвиняется в мошенничестве. Информация об это появилась на сайте суда.

Арустамов останется под стражей до 20 декабря.

Сообщается, что уголовное дело было возбуждено в том числе после проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса. Как отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, "Арустамов давно попал в поле зрения управления безопасности госкорпорации".

Ранее мы писали, что в разбойном нападении на петербургскую аптеку подозревается сотрудник ОВД.

Видео: YouTube / Благовещенский городской суд