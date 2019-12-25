За шесть месяцев 2020 года мировыми судьями СПб зарегистрировано 4 229 дел о расторжении брака.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что среди петербуржцев популярностью пользуется онлайн-расторжение брака. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Как оказалось, мировые судьи Северной столицы используют систему "Судебный портал", которая позволяет идентифицировать личность онлайн заявителя.

За первое полугодие услугой расторжения брака воспользовались 4 229 петербургских пар. Примечательно, что в 2019 году за аналогичный период развелись 7 327 пар.

Ранее мы сообщали о том, что каждый шестой петербуржец сталкивался с домогательствами на работе.

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