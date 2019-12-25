Каждый шестой петербуржец сталкивался с домогательствами на работе

В большинстве случаев руководители никак не реагируют на это.

Около 16% петербуржцев в той или иной степени сталкивались с сексуальными домогательствами на своем текущем или последнем месте работы, узнала служба исследований hh.ru.

Результаты опроса показали, что 84% опрошенных никогда не сталкивались с харрасментом, 10% выслушивали неприличные высказывания или оскорбления в свой адрес, 7% испытывали нежелательные прикосновения, а 2% заявили о требованиях излишней сексуальности в поведении или одежды со стороны коллег или руководства.

Чаще всего никаких санкций в этом случае не применялось, так ответили 85% респондентов. Чаще всего такому сотруднику делали выговор (6%) или увольняли (4%).

В онлайн-опросе приняли участие 8 447 человек из разных регионов России, в том числе из Петербурга.

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